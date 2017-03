In Groot-Brittannië moeten buitenlanders een vragenlijst van vijfentachtig pagina’s invullen om eventueel uitzicht te behouden op een definitieve verblijfsvergunning.

Dat is zelfs voor immigranten uit een aantal Oost-Europese landen – die nochtans goed vertrouwd waren met de zware bureaucreatie van hun communistisch verleden – verscheidene pagina’s teveel.

Dat merken Joshua Chaffin en Zosia Wasik, redacteurs van de Britse zakenkrant Financial Times, op. Bovendien stralen die overdreven administratieve verplichtingen volgens de betrokkenen een sfeer van vijandigheid tegenover migranten uit.

“Aangezien Groot-Brittannië een onderdeel is van de Europese Unie, genoten inwoners van de andere lidstaten het recht om in het land te werken en te leven,” aldus Chaffin en Wasik. “Door de brexit dreigt daarin echter verandering te komen.”

“Op dit ogenblik leven in Groot-Brittannië drie miljoen inwoners uit een andere lidstaat van de Europese Unie. Velen menen dat een permanente verblijfsvergunning de enige mogelijkheid om in het land een verdere toekomst te kunnen uitbouwen.”

Onbegrijpelijk

Dana Jozefkowicz, immigratie-consulent bij het East European Resource Centre in London, getuigt dat de vragenlijst niet alleen extreem uitvoerig is, maar ook is opgesteld in een ambtelijke taal die nagenoeg onbegrijpelijk is voor personen die niet op een sterke beheersing van de Engelse taal kunnen terugvallen.

“Een aantal betrokkenen klaagt dat in de lijst eindeloos dezelfde informatie wordt gevraagd, maar geformuleerd in een taal die uiteindelijk iedereen in verwarring zal brengen,” aldus nog de Financial Times.

“Bovendien moet met lange wachttijden rekening worden gehouden en wordt men geconfronteerd met een gefrustreerde en vijandige ambtenarij.”

Tevens wordt erop gewezen dat vaak administratiekosten van 800 pond tot 1.000 pond moeten worden betaald.

Het Britse ministerie van binnenlandse zaken merkt op dat niet alle bladzijden van de aanvraag dienen te worden ingevuld. Bovendien worden volgens het ministerie inspanningen gedaan om het proces eenvoudiger en sneller te laten verlopen. (mah)