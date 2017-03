Farage krijgt ‘alternatieve Britse ambassade’ in Washington

Voormalig UKIP-leider Nigel Farage krijgt in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC een ‘alternatieve Britse ambassade’ ter beschikking.

De Britse verzekeringsmiljardair Arron Banks heeft in de hoofdstad een vijfjarig contract afgesloten in de historische wijk Georgetown aan de Potomac Rivier. De overeenkomst betreft de huur van een woning met drie slaapkamers, waar Farage kan verblijven wanneer hij Washington bezoekt.

In zijn residentie in Washington hoopt Farage ‘hooggeplaatste Amerikaanse politici’ te ontvangen. Het pand zal alvast over de ‘beste wijnkelder van de stad’ beschikken, aldus Banks.

Farage – in EU-kringen vooral bekend vanwege zijn persoonlijke aanvallen op Herman Van Rompuy en zijn succesvolle campagne voor de Brexit – is goede maatjes met president Donald Trump. Farage had kort na Trumps verkiezingsoverwinning gezegd graag tot ambassadeur van de VS bij de EU te worden benoemd.

Farage was de allereerste Europese politicus die Trump na zijn overwinning in november in de Trump Towers in New York uitnodigde voor een gesprek. De president verzond nadien een tweet met de suggestie om zijn vriend tot Brits ambassadeur bij de VS te benoemen. Een wens die door de regering May snel het rijk der fabelen in werd gekatapulteerd.

Trump is zeer te spreken over Farage’s bijdrage aan zijn campagne en vooral over zijn aanbeveling om met Cambridge Analytica te werken, een bedrijf dat peilingen organiseert ‘op basis van het begrijpen van de bekommernissen van mensen.’ Dat bleek een schot in de roos, want net als bij het referendum in Groot-Brittannië, maakten ook bij de verkiezingen in de VS de meeste peilingbureau’s zich compleet belachelijk.