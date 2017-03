Bedrijven waarderen introverten steeds meer

Bij leiders wordt vaak gedacht aan grote, stoutmoedige en zelfverzekerde persoonlijkheden, maar in een complexe en diverse wereld is wellicht nood aan een ander leiderstype.

Dat zegt Diane Davis, voorzitter van Farmers New World Life Insurance Company, in een column voor de Britse krant The Telegraph.

Volgens Davis, die zichzelf tot de groep van de introverte persoonlijkheden rekent, blijkt immers een standvastiger en minder confronterend type van leiderschap aan waarde te winnen.

Dat weerspiegelt zich volgens haar in de opkomst van de introverte leidersfiguur, waarvan de stille kracht door het bedrijfsleven steeds meer wordt op prijs gesteld.

Comfortzone

“Een introvert die vooruitgang in zijn carrière wil maken, kan het zich echter niet veroorloven in zijn comfortzone te blijven,” benadrukt Diane Davis. “Wie een grotere verantwoordelijkheid wenst, zal zichzelf moeten uitdagen, ook al kan dat tot moeilijke situaties leiden.”

“Introverten zullen confrontaties zoveel mogelijk proberen te vermijden, waarvoor vaak een brede waaier technieken en vaardigheden ontwikkeld.”

“Het is voor een introvert meestal moeilijker om een extroverte rol aan te nemen dan omgekeerd. Er moet ook worden vastgesteld dat introverten vaak als een arrogante persoonlijkheid worden afgeschilderd, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar zwijgzaam zijn.”

“Een aantal eigenschappen van de introvert bieden echter ook in hogere en verantwoordelijke functies belangrijke voordelen die voor alle betrokkenen een meerwaarde blijken,” zegt Davis. “Introverten zullen minder geneigd zijn tot absolute keuzes tussen zwart en wit en willen vooral collaboratieve opties.”

“Bovendien is de introvert ook een goed luisteraar, die graag input van ieder teamlid zal wensen en niet enkel de luidruchtigste figuren aan het woord wil laten. Bovendien zal een introvert leider ook geen dominant optreden vertonen en evenmin extroverten toelaten een machtspositie uit te bouwen.”

“Daarnaast zal de introvert ook de context van elke uitdaging willen begrijpen, wat bijzonder belangrijk is in complexe situaties.” (mah)