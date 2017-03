Uber gebruikte geheime software om de overheid te misleiden

De alternatieve taxidienst Uber gebruikte jarenlang geheime software die toeliet de autoriteiten over de activiteiten van het bedrijf te misleiden. Dat meldt de New York Times op basis van informatie verkregen door vier werknemers van Uber, waarvan er enkele nog steeds in dienst zijn bij het bedrijf.

Uber ontwikkelde een programma dat de naam ‘Greyball’ meekreeg en politie en ambtenaren van het ministerie van transport op een dwaalspoor bracht wanneer die controles wilden uitvoeren.

Wanneer zo iemand zich als klant voordeed om – de in vele steden als niet wettelijk beschouwde – Uberrijders ‘op heterdaad’ te betrappen, toverde Greyball een ‘schaduw-app’ op de smartphone van de persoon die zich als klant voordeed. Die software toonde onbestaande auto’s op het scherm , maar stuurde geen wagens.

Op onderstaand filmpje is te zien hoe zo’n overheidsambtenaar keer op keer wordt geconfronteerd met een chauffeur die een bestelde rit in extremis afzegt.

Uber verzamelde informatie over die ambtenaren en politielui door de activiteit van hun app rondom overheids- en politiegebouwen te monitoren, maar ook door credit cards en andere data te analyseren.

Deze activiteit werd vooral ontwikkeld in steden waar het bedrijf van CEO Travis Kalanick zich meermaals aan de arm der wet stootte. De New York Times geeft de voorbeelden van Boston, Las Vegas en Portland, maar ook Parijs.

Greyball zou meestal in het buitenland zijn gebruikt en wel in Australië, China, Italië en Zuid-Korea.

De onthulling is belangrijk want ze geeft aan tot waar het management van de alternatieve taxidienst bereid is de grenzen van de wet op te zoeken in zijn gevecht met lokale regulatoren.

Uber zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Zo kwam Kalanick eerder deze week in opspraak toen hij gefilmd werd terwijl hij een van zijn eigen chauffeurs – die sinds 2010 voor Uber rijdt en zijn beklag maakte over de prijzenpolitiek- wandelen stuurt. Dagen eerder was bekend geraakt dat er binnen het bedrijf een cultuur van seksisme heerst, die leidde tot het ontslag van een topmanager, die voor dezelfde feiten bij Google aan de deur was gezet.

Uber: ‘Greyball’ vermijdt dat mensen ons servicebeleid schenden

Volgens het bedrijf zelf is er niks aan de hand. Het bedrijf zegt in een reactie dat het mensen die het servicebeleid van Uber proberen te schenden ritten ontzegt.

‘Dat kan gaan over mensen die onze chauffeurs fysiek willen belagen, concurrerende diensten die onze operaties willen verstoren of tegenstanders die samenwerken met overheidsdiensten met als doel een val te spannen en onze chauffeurs ‘op heterdaad te betrappen’.

Zo’n 50 tot 60 mensen binnen Uber wisten van het bestaan van ‘Greyball’ af. Het gebruik van de software was door de bedrijfsadvocaten van Uber goedgekeurd. Ook mensen die in de raad van bestuur zetelen wisten er van af.