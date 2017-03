Waarom het leven pas na je zesenveertigste begint

1 of 6

Oud worden is niet eens zo erg, tenminste wanneer je het alternatief beschouwt. Het was een gevleugelde uitspraak van de Franse chansonnier Maurice Chevalier, die in 1972 op 83-jarige leeftijd overleed.

Toch moeten we het verouderingsproces niet langer vrezen, nu uit een nieuwe reeks studies blijkt dat ondanks het feit dat mensen een reeks zaken moeten opgeven – vitaliteit, mentale scherpte en een jong uiterlijk – ze daarvoor in ruil iets krijgen waar ze jaren naar op zoek zijn geweest: geluk.

1. De vraag wat mensen gelukkig maakt houdt de mensheid als sinds het begin der tijden bezig.

Vier factoren, blijkt: geslacht, persoonlijkheid, externe omstandigheden en leeftijd. Vrouwen zijn over het algemeen iets gelukkiger dan mannen, maar ze zijn ook iets gevoeliger voor depressies: één op vijf tot één op zes vrouwen ervaart in het leven een vorm van depressie, terwijl dat bij mannen slechts één op tien is.