Blijvend afvallen kan je leren

Het is mogelijk om te leren hoe je blijvend kunt afvallen. Dat zegt psycholoog Arjan van Dam, auteur van het boek ‘De kunst van het falen’. Volgens Van Dam maken mensen een denkfout als ze af willen vallen. De meeste mensen willen alleen maar wat kilo’s kwijt, maar dat is het einddoel bij afvallen.

Belangrijker is het leerdoel van het afvalproces. Daarbij is het belangrijk de verschillen te onderkennen tussen het leerdoel en het einddoel. Bij het einddoel draait het om de cijfers. De persoon wil zoveel kilo’s lichter worden. Als dit doel wordt behaald, is de persoon blij. Wordt het einddoel niet behaald, dan geldt de afvalpoging als mislukt en voelt de persoon zich een mislukkeling. Bij een leerdoel draait het niet om het einddoel maar om wat je op welke manier wilt bereiken. Daardoor is er al sprake van een andere gedachtengang.

Bij het streven naar het behalen van het leerdoel maakt het niet uit om fouten te maken in het afvalproces. Fouten worden gemaakt om van te leren. Volgens Van Dam zorgen de fouten er voor dat je echt iets leert, omdat je harder je best gaat doen of je strategie aanpast. Daarmee wil Van Dam zeggen dat afvallen vooral een gedragsverandering is.