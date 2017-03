Tijd voor een omhelzing?

Hoe lang duren omhelzingen? Die vraag stelde zich Emese Nagy, een onderzoekster aan een Schotse universiteit. Met het antwoord hoopte zij meer te weten te komen over de tijdservaring die mensen hebben.

Ze onderzocht daarom de video’s van 185 atleten die tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Beijing hun coaches, supporters of gewoon elkaar omhelsden.

De typische omhelzing duurt drie seconden, blijkt nu uit die studie, met daarbovenop anderhalve seconde voor het begin en het einde van de aanraking. Het geslacht van de mensen die elkaar omhelzen beïnvloedt de lengte van de omhelzing niet, al duurt de omhelzing een fractie langer wanneer de relatie tussen beide knuffelaars ondersteunend eerder dan competitief is. Huidskleur en origine beïnvloedt evenmin de lengte van de omhelzing, al omhelzen Amerikanen elkaar gemiddeld minder lang dan Aziaten.

‘Twee à drie seconden wordt door mensen als ‘een moment’ beschouwd’, aldus de onderzoeker, ‘en zo’n moment wordt beschouwd als een bouwsteen van het perceptuele en motorische bestaan’.

“Sharing the Moment: The Duration of Embraces in Humans,” Emese Nagy, The Journal of Ethology