Bijna iedereen heeft wel een bucket list – al dan niet op papier – van dingen die je een keer gedaan wilt hebben en plekken die je nog wilt zien. Maar waar begin je dan, en wat is de perfecte route om al die plekken te kunnen zien?

De Amerikaanse wetenschapper Randy Olson kijkt graag naar ideale routes, om zo snel mogelijk alle plekken te zien die op je bucket list staan. Dat heeft hij al eens gedaan voor het maken van een roadtrip door de Verenigde Staten en door Zuid-Amerika en nu is Europa aan de beurt. Olson maakte de ultieme route voor een roadtrip door Europa!

45 plekken in Europa die je moet zien

Wat Olson natuurlijk als eerste nodig had, was een lijst van 50 plekken in Europa die je moet zien. Hij baseerde zijn route op een lijst die Business Insider maakte. Uiteindelijk heeft de ultieme route door Europa maar 45 bestemmingen, omdat een aantal van de plekken uit de lijst niet bereikbaar zijn per auto. Maar goed, er bleven nog 45 bijzondere plekken over, en dit is de ideale route er naartoe!