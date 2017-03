Israël haalt recreatief gebruik cannabis uit strafwet

In Israël wordt het recreatief gebruik van cannabis uit de strafwet gehaald . De regering heeft daarover een akkoord bereikt.

Het wetsvoorstel heeft de steun van uiterst links en van de ultra-orthodoxe minister van Gezondheid, maar moet nog wel door het parlement worden goedgekeurd. Wie betrapt wordt op het gebruik van cannabis zou een boete krijgen van om en bij de 250 euro, eerder dan te worden gearresteerd. Pas na een vierde overtreding zou de gebruiker alsnog gerechtelijk worden vervolgd.

De verkoop en het kweken van cannabis blijven wel illegaal en de opbrengst van de boetes zal worden aangewend om mensen in te lichten over de gevaren van cannabisgebruik.

‘We proberen een evenwicht te vinden tussen openstaan voor de toekomst en de gevaren van cannabisgebruik,’ aldus premier Nethanyahu.

Het gebruik van cannabis is in Israël wijdverspreid en de politei treedt dan ook zelden op. Zo’n 25.000 Israëli’s hebben een toelating om de drug om medische redenen te gebruiken.

Vorige maand keurde de regering nog een plan goed om medische cannabis te exporteren. Een aantal Israëlische bedrijven probeert een doorbraak te forceren in de wereldmarkt met producten als irrigatiesystemen voor wietkwekerijen.

In de VS – waar cannabis in verschillende staten uit de strafwet is gehaald – werd vorig jaar een omzet van 6,7 miljard dollar gerealiseerd.