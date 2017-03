Deutsche Bank verliest 2,2 miljard aan waarde in 1 beurssessie

2016 was het annus horribilis van Deutsche Bank. Op een gegeven moment was de bank zelfs minder waard dan het noodlijdende microblogsysteem Twitter. Naast een oneindige reeks rechtszaken . Een jarenlang onderzoek naar het verstrekken van foute hypotheekleningen kon worden stopgezet, mits een schikking van 7,2 miljard dollar. over gesjoemel met rentetarieven en het manipuleren van wisselkoersen, was er ook de schikking die het Amerikaanse Departement van Justitie (DOJ) . Een jarenlang onderzoek naar het verstrekken van foute hypotheekleningen kon worden stopgezet, mits een schikking van 7,2 miljard dollar.

Zondag kondigde de bank dan aan dat ze voor 8 miljard euro nieuwe aandelen in omloop zal brengen om aan haar financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Het bedrijf heeft sinds het aantreden in 2015 van John Cryan als CEO al grote kostenbesparingen doorgevoerd, een ganse reeks medewerkers ontslagen en heeft daarnaast ook de uitbetaling van een dividend aan aandeelhouders geschrapt. Maar ondanks dat alles – en vooral omdat vele miljarden aan boetes moeten worden betaald – blijft het bedrijf cash bloeden.

Banken zijn aan de beterhand

Toch zijn de banken aan de beterhand. De rentevoeten klimmen traag, maar zeker, wat banken toelaat hogere rente te rekenen op leningen. Ook beleggers denken dat de rente een stijgende trend heeft ingezet, wat de aandelenkoersen van banken omhoog jaagt.

Toch konden niet alle investeerders de aankondiging van Deutsche Bank smaken en het aandeel moest maandag dan ook een verlies van 8,1% incasseren.

Wanneer een bank nieuwe aandelen uitgeeft betekent dat uiteraard dat de oude aandeelhouders hun aandelen zien verwateren. Toch werkt de uitgifte van aandelen soms als een positieve catalyst voor aandelen. Indien beleggers denken dat de moeilijkheden van DB stilaan tot het verleden behoren en overtuigd zijn dat het vers opgehaalde geld zal dienen om de positie van de bank te verstevigen, kan zo’n aankondiging de beurskoers omhoog jagen. Maar dat was maandag niet het geval. Te veel herstructureringen, met te weinig resultaat en te veel vraagtekens bij de toekomst, denken beleggers.

2,2 miljard euro weg in één beurssessie

De timing was nochtans ideaal, omdat banken opnieuw in trek van beleggers komen en de beurzen op recordhoogte noteren. Zo’n kapitaalronde was zes maanden geleden alleszins op nog een pak minder enthousiasme ontvangen. Toch zag Deutsche Bank maandag nog 2,2 miljard euro aan beurswaarde in rook opgaan.