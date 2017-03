Hogehakkendebat in Brits parlement

In het Britse parlement werd maandag gedebatteerd over de kledingvoorschriften die een werkgever mag stellen. De parlementsleden zagen zich verplicht deze discussie aan te gaan nadat Nicola Thorp, een 27-jarige Londense secretaresse, in december 2015 bij accountantsbureau PwC was ontslagen omdat ze geen hoge hakken wilde dragen.

De vrouw startte een petitie tegen dit soort voorschriften en verzamelde al gauw 152.000 handtekeningen. In het VK worden petities die 100.000 handtekeningen verzamelen sowieso door het parlement besproken. Ook de petitie over hoge hakken op het werk, dus.

Thorpe wil een wet die verbiedt dat werkgevers dit soort eisen mogen stellen. Het debat zal niet tot zo’n wet leiden, want parlementsleden kunnen in deze enkel niet-bindend advies geven.

Hoe zit dat bij ons?

In ons land mag een werkgever een dresscode opleggen aan (een deel van) zijn personeel. Mensen die in contact staan met klanten kunnen bijvoorbeeld worden verplicht om een maatpak te dragen. Maar die verplichting moet dan wel zonder discriminatie en op een objectieve wijze gebeuren.

In principe worden zulke kledingvoorschriften opgenomen in het arbeidsreglement van de onderneming. Toch blijkt uit onderzoek van hr-dienstverlener HDP & Arista dat amper 6 procent van de bedrijven de kledingcode opgenomen hebben in hun arbeidsreglement.