1 op elke 3 liter brandstof die wereldwijd wordt verkocht gaat in een Aziatische vrachtwagen

Eén op elke drie liter brandstof die wereldwijd wordt verkocht gaat in een Aziatische vrachtwagen. Dat heeft Fatih Birol, de directeur van het Internationale energieagentschap IEA, gezegd op de CERAWeek Energieconferentie in het Amerikaanse Houston.

Birol verwacht zich de volgende jaren opnieuw aan hoge olieprijzen omdat de investeringen in nieuwe velden de voorbije jaren – door de lage prijzen – al te vaak werden opgeschort:

“We verwachten ons vanaf 2020 aan sterk stijgende prijzen, indien niet erg snel significante nieuwe projecten worden aangevat.”

Nog volgens Birol is de toename van de vraag naar olie voornamelijk een Aziatisch fenomeen is. De vraag naar olie zal volgens de schattingen van het IEA stijgen tot 104 miljoen vaten per dag in 2011, tegen 100 miljoen in 2019. De IEA verwacht in de nabije toekomst niet snel een piek in de vraag naar olie:

Azië

“Azië domineert de groei in de vraag, die voornamelijk in ontwikkelingslanden zijn wordt gerealiseerd. 7 van elke 10 extra vaten die worden opgepompt worden in Azië geconsumeerd. Azië zal dan ook snel verder dan het Midden-Oosten moeten gaan kijken om zich te bevoorraden. De groei van de vraag naar olie in India zal tegen 2022 de groei van de vraag in China overtreffen.”

Schalie-olie

Birol merkte ook nog op dat de Amerikaanse olieproductie opnieuw stijgt. De IEA schat dat het land als gevolg van het prijsherstel snel zo’n 1,4 miljoen vaten schalie-olie per dag zal produceren. Die stijging heeft niets te maken met de dereguleringsmaatregelen van de administratie Trump, maar is het gevolg van het prijsherstel in de markt en de pragmatische werkwijze van Amerikaanse producenten.