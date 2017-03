Brutaliteit Erdogan een zegen voor het Europese bewustzijn?

De Turkse president Erdogan haalde het voorbije weekeinde hard uit naar Duitsland en Nederland. Beide landen spreken zich uit tegen de komst van Turkse AKP-politici om hier campagne te voeren voor een presidentieel systeem in Turkije.

Erdogan beschuldigde Duitsland van ‘nazisme’, dubbele standaarden en steun aan PKK-terroristen. Nederland noemde hij ‘een volgzame, Duitse satelliet.’

Merkel reageerde verontwaardigd, maar op zijn blog Acta Sanctorum vindt de Vlaamse essayist Johan Sanctorum de brutaliteit van Erdogan net een zegen voor het Europese bewustzijn:

“Hij was al een dankbaar onderwerp voor subversieve humor en “belediging van een staatshoofd” (de zaak Böhmermann), nu wordt hij ook de verpersoonlijking van wat wij allemaal niét willen: totalitair denken, afschaffing van de persvrijheid, sluipende invloed van religie op de staatsinstellingen.

[…] In feite zouden bij ons alle politici, van het Vlaams Belang tot de PvdA, nu een duidelijke verklaring tegen de bemoeienissen van Erdogan moeten onderschrijven. Het zal moeite kosten, zeker voor Groen-voorzitster Meyrem Almaci, van Turkse komaf en naar stemmen hengelend in die gemeenschap, maar ook Groen moet nu maar eens tonen dat het menens is met onze waarden, het Verlichtingsdenken, etc. En dat dit niet het zoveelste ‘diplomatiek incident” is, maar een cultuurclash.

Meteen betekent dit ook het gelijk van het zogenaamde populisme, de scheldnaam waarmee het politieke establishment zo lang mogelijk het publieke ongenoegen wou afhouden. Want uiteraard stellen Merkel en Rutte zich stoer op omdat ze de hete volksadem in hun nek voelen.

Dat geeft niet: populisme betekent gewoon dat het volk alerter is dan zijn leiders.”