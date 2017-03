6 redenen waarom moordzaken ons fascineren

1. Een moord is een uitzonderlijk iets

De Britse auteur Judith Flanders heeft een boek geschreven over onze fascinatie met moordzaken. Waarom, vroeg ze zich af, houden we zo van moordzaken? Waarom is moord een kijkerssport geworden? Daarvoor zijn een aantal redenen:

In de EU worden gemiddeld 1,8 mensen per 100.000 vermoord (Vergelijk dat met 5,4 per 100.000 die in verkeersongevallen om het leven komen en 8,2 vrouwen per 100.000 die in het kraambed sterven). Verder is er het feit dat onze bekommernis om onze eigen veiligheid maakt dat de gevaren die elders dreigen onze interesse wekken.