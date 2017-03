Hongarije gaat asielzoekers automatisch arresteren

en ondanks scherpe kritiek van mensenrechtenorganisaties Het Hongaarse parlement heeft met overgrote meerderheid (138 stemmen voor, 6 tegen en 22 onthoudingen)en ondanks scherpe kritiek van mensenrechtenorganisaties de automatische arrestatie van alle asielzoekers goedgekeurd.

Volgens premier Viktor Orban is de nieuwe maatregel een gevolg van de recente terreuraanslagen in Europa. Op een inhuldigingsceremonie voor nieuwe grenswachten, die lokaal als ‘grensjagers’ bekend staan, zei Orban dat Hongarije ‘wordt belegerd’ en enkel op zichzelf kan rekenen voor bescherming. Hij noemde immigratie al meermaals ‘een vergif’.

Deze maatregel was al in voege, naar hij werd in 2013 – onder druk van Brussel, de VN-vluchtelingenorganisatie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens – opgeschort.

Containerkampen

De hernieuwde maatregel maakt het mogelijk om elke asielzoeker die het Hongaarse territorium betreedt en degenen die zich al in het land bevinden aan te houden en in containerkampen onder te brengen.

Vluchtelingen die in zo’n kamp worden ondergebracht mogen zich niet vrij in Hongarije bewegen, noch het land verlaten, tenzij ze opnieuw naar Servië willen trekken.

Volgens de Hongaarse regering hebben dit jaar al 1.004 mensen in het land om asiel gevraagd.

Maatregel is strijdig is met alle internationale en Europese verdragen

Mensenrechtenorganisaties Amnesty International, Artsen zonder Grenzen en de Verenigde Naties zeggen dat de maatregel strijdig is met alle internationale en Europese verdragen.