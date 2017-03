Dit zijn de Top 10 Europese stedentrips voor 2017

Weet jij al waar je komende zomer op vakantie gaat? Of ben je nog bezig met het zoeken van een mooie vakantiebestemming? Met 195 landen om uit te kiezen is dat bijna niet te doen, toch? Gelukkig geven dit soort lijstjes wat extra inspiratie, wie weet zit jouw ultieme bestemming ertussen.

Europe Best Destinations laat namelijk weer van zich horen, een in Brussel gevestigde organisatie die het toerisme in Europa promoot. Ieder jaar vragen zij duizenden reizigers naar hun voorkeuren, naar de beste skigebieden, verborgen parels en de leukste stedentrips. Dit jaar is er een verrassende nummer één!

Veelzijdig Porto

De veelzijdige Portugese stad Porto is tot de beste Europese bestemming van 2017 uitgeroepen. Porto ken je waarschijnlijk wel, als geboorteplaats van dan beroemde drankje, maar er is meer. Het is een – voor ons dan – relatief goedkope bestemming, er zijn veel kunstzinnige wijken te vinden, mooie architectuur en de Portugese keuken smaakt heel goed! Of het nu echt de allerbeste bestemming van 2017 is, daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar volges 426.859 stemmers is dat wel echt zo. En het moet gezegd; na het zien van deze video krijg ik toch ook wel zin in een leuke stedentrip, misschien wel naar Porto!

Porto is exceptional in more ways than one and the “Cidade Invicta” (unvanquished city) is history, is architecture, culture, gastronomy, trade, encounters and discoveries, will seduce you. – Europe Best Destinations

Top 10 Europese bestemmingen voor 2017 Zo ziet de complete top 10 met leuke Europese bestemmingen voor het komende jaar eruit. Porto – Portugal Milaan – Italië Gdansk – Polen Athene – Griekenland San Sebastian – Spanje Sozopol – Bulgarije Wenen – Oostenrijk Stari Grad – Kroatië Basel – Zwitserland Madrid – Spanje

#Porto’s rich history and incredible architecture makes this UNESCO Heritage Site a must-see! #YouAreHere: @brianthio Een bericht gedeeld door Marriott Rewards (@marriottrewards) op 5 Mrt 2017 om 4:45 PST

Een bericht gedeeld door David Amaro Rato (@davidrato_) op 5 Mrt 2017 om 1:43 PST

