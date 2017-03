Russische jongeren mogen herwerkte Disney-klassieker niet zien

Het Russische ministerie van cultuur verbiedt jongeren dan 16 jaar om de nieuwe versie van de Disney-klassieker ‘De Schone en het Beest’ (Beauty and the Beast) te gaan bekijken.

De beslissing werd genomen nadat Vitaly Milonov, een Russisch parlementslid – dat aan de basis ligt van een decreet dat ‘de propaganda van homoseksualiteit naar jongeren toe verbiedt’ – had geëist dat de film in het land verboden zou worden, omdat er een homoseksuele scène in zit.

Vorige week nog had filmdirecteur Bill Condon in het magazine Attitude vertelt dat een van de personages – LeFou- homo is en dat die op het scherm tegen het einde van de film ‘een moment heeft’ met zijn vriend Gaston, een première voor Disney.

Volgens een journalist van het medium Vulture die de film al kon bekijken is de ondertussen veelbesproken ‘gay-scene’ amper ‘gay’: ‘Er is niet eens een kus te zien’.