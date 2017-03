Smartphoneverslaving: wanneer je hoort wat er niet is

Fantoomoproepen kunnen een belangrijk signaal zijn voor smartphone-afhankelijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan op basis van een studie bij meer dan zevenhonderd jonge smartphonebezitters.

Fantoomoproepen zijn een ingebeelde of foute gewaarwordingen die doen veronderstellen dat er een oproep of een tekstbericht is.

Opgemerkt wordt dat personen met een grotere emotionele stabiliteit en een sterkere mentale standvastigheid minder vaak het risico zullen lopen met smartphone-afhankelijkheid te worden geconfronteerd.

De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers anderzijds aan dat met een toenemende tussenkomst van technologie in persoonlijke relaties rekening moet worden gehouden.

“Personen die met een verslaving worden geconfronteerd, blijken doorgaans ook hypergevoelig voor stimulansen die een beloning laten vermoeden,” benadrukt onderzoeksleider Daniel Kruger, professor psychologie aan de University of Michigan. “Dat geldt ook voor personen die aan een smartphone-afhankelijkheid lijden.”

Beloning

Uit het onderzoek bleek dat gebruikers met een smartphone-afhankelijkheid ook vaker met fantoomoproepen dienden af te rekenen. De groep met de zwaarste symptomen van smartphone-afhankelijk bleek te bestaan uit jongeren, jonge vrouwen en personen met een lagere emotionele stabiliteit.

“Sommige groepen zijn gevoeliger voor stimulansen die een beloning in het vooruitzicht stellen,” benadrukte professor Kruger nog.

“Aangezien de ontvangst van een tekstbericht een positieve beloning suggereert, kan een grotere gevoeligheid worden ervaren voor signalen die een mogelijke communicatie aankondigen, waardoor de fantoomoproep wordt gegenereerd.”

De resultaten van het onderzoek tonen volgens Kruger aan dat het probleem van een mogelijke smartphoneverslaving ernstig moet worden genomen en moet worden aangepakt. Hij benadrukt dat de technologie sneller evolueert dan de menselijke psychologie, waardoor het voor velen volgens hem moeilijker wordt de virtuele en reële wereld in evenwicht te houden. (mah)