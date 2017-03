In deze rangschikking heeft België het op 1 na interessantste paspoort ter wereld

Een paspoort laat je toe een wereldburger te zijn, maar sommigen vinden dat een paspoort een beetje als een exclusiviteit moet worden beschouwd: een die je vele voordelen biedt zoals een credit card die je enkel op uitnodiging kan krijgen en waarmee je allerlei privileges krijgt, zoals airmiles en andere punten.

Nomad Capitalist, een organisatie die vooral mensen begeleidt die niet in hun eigen land wonen, stelde een rangschikking op die gebaseerd is op ‘de waarde van het staatsburgerschap’. Het bedrijf probeert rijke avonturiers te adviseren om zo weinig mogelijk belastingen te betalen in het buitenland, verblijfsvergunningen te krijgen en biedt tevens advies inzake investeren in het buitenland. Nomad raadt mensen aan altijd een tweede paspoort te houden wanneer dat mogelijk is.

Naast visavrij reizen houdt de rangschikking ook rekening met de belastingen die een land int bij landgenoten die in het buitenland actief zijn, de algemene reputatie van het land, burgerlijke en persoonlijke vrijheden en de mogelijkheid om verschillende paspoorten tegelijk te houden.

België scoort op een tweede plek en moet in de rangschikking enkel Zweden laten voorgaan. De Verenigde Staten scoren opmerkelijk genoeg op plaats 35.

Opmerkelijk: de volledige top 10 en daarbuiten ook nog eens 33 van de top 43 paspoorten in de rangschikking worden uitgegeven door Europese landen. Niet Groot-Brittannië, Duitsland en de VS hebben ‘een gouden paspoort’, wel Zweden, België, Italië, Spanje en Ierland.

Aan de andere kant van het spectrum, ‘usual suspects’ als Afghanistan, Irak, Libië, Syrië en Iran.

In onderstaande lijst staan de afkortingen voor volgende termen:

VFT: Visa Free Travel

T: Taxation

P: Perception

DC: Dual Citizenship

F: Freedom