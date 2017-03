Nike valt een markt aan die de meesten links laten liggen

Het Amerikaanse sportartikelenbedrijf Nike wil begin volgend jaar een hijab voor moslim-vrouwen op de markt brengen. Het bedrijf heeft een versie ontwikkeld van het traditionele hoofddoek die door atletes zou kunnen worden gebruikt.

De Pro Hijab van Nike is gefabriceerd uit lichte materialen, gecombineerd met een net, dat door zijn mazen voor een optimale verluchting moet zorgen en toch ondoorzichtigheid garandeert.

De Pro Hijab werd recent voorgesteld in een reclame voor Nike en werd daarbij door moslim-atletes bij het lopen, boksen, skateboarden en andere activiteiten.

De campagne van Nike botste echter ook op kritieken.

Massapubliek

Nike is één van de groeiende groep wereldwijde kledingmerken die een grotere interesse tonen in de moslim-mode. In februari vorig jaar ging Uniqlo al een samenwerkingsverband aan met mode-ontwerper Hana Tajima voor de creatie van een collectie waarin ook hijabs werden opgenomen.

Volgens een rapport van informatie-verstrekker Thomson Reuters blijkt dat de consumptiebesteding van de wereldwijde moslimbevolking vorig jaar tot een niveau van 243 miljard dollar was gestegen.

Moslims vertegenwoordigen op dit ogenblik 23 procent van de wereldbevolking, maar dat aandel zou volgens het Pew Research Center tegen het midden van deze eeuw tot 29,7 procent zijn opgelopen.

De reclame van Nike heeft echter ook tot de nodige controverses geleid.

Een woordvoerster van het Internationale Rode Kruis in Irak benadrukte dat de reclame raakt aan de onzekerheden van vrouwen in de maatschappij en daarmee meer een emancipatie-instrument dan een product is geworden. Andere reacties zijn minder positief en beschuldigen Nike ervan een onwaar beeld over moslim-vrouwen te schetsen.

Het bedrijf benadrukt dat de Pro Hijab door atletes in het Midden-Oosten is getest om te bevestigen dat het ontwerp aan de culturele vereisten tegemoet komt.

In de Arabische regio hebben vrouwen vaak nog altijd weinig of geen toegang tot degelijke sportinfrastructuur. (mah)