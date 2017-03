Saoedi-Arabië telt 15.000 prinsen. Elk krijgt 19.000 euro per maand

In tegenstelling tot het Westen, waar een select groepje mensen tot de monarchie behoort, telt het koninklijk huis van Saoedi-Arabië naar schatting 15.000 prinsen en prinsessen.

Verantwoordelijk voor al dat blauw bloed is Abdulaziz Ibn Saoed, de vader van alle koningen van Saoedi-Arabië die hem tot nu toe opvolgden. In totaal wordt zijn aantal nakomelingen geschat op vele duizenden. Ibn Saoed had 45 zonen en vele dochters bij een dertigtal verschillende vrouwen.

Generaties later zijn er dus naar schatting 15.000 prinsen en prinsessen die rechtstreeks afstammen van de troon.

19.000 euro per maand

Saoedische prinsen worden verondersteld een klein deel van het land of van de overheid te controleren, maar er zijn gewoonweg te weinig vrije posities om ze alle werk te geven. Het gros krijgt dus een toelage van 19.000 euro per maand en wordt gevraagd daar iets nuttigs te doen.

Velen doen dat ook, met prins Abdullah Bin Mosaad Abdulaziz Al Saoed als beste voorbeeld. Deze kleinzoon van Ibn Saoed kreeg van zijn vader een beperkte toelage, maar had meer ambities en richtte in 1991 met dat geld een bedrijfje op dat papier recycleerde. Het werd een megasucces en hij zou – na verschillenden investeerders te hebben aangetrokken – het bedrijf Saudi Paper Manufacturing Company (SPMC) uiteindelijk naar de beurs brengen. SPMC blijft tot op vandaag een van de meest succesvolle papierbedrijven in het Midden-Oosten, wat hem de bijnaam ‘papieren prins’ opleverde.

Inspiratie komt uit de sport

Abdullah vond zijn inspiratie in het American football. Hij begreep dat Amerikaanse sportlui de oorzaak van hun falen steeds bij zichzelf gingen zoeken en zagen er iets in dat ze konden vermijden door harder te werken. Saoedische atleten daarentegen legden de oorzaak van falen altijd bij een externe partij.

Dat zette prins Abdullah er toe aan een boek te gaan schrijven waarin hij de Amerikaanse sportcultuur met die van Saoedi-Arabië ging vergelijken, in de hoop zijn landgenoten tot grotere pro-activiteit en verantwoordelijkheid aan te sporen.

Abdullah Bin Mosaad Abdulaziz Al Saoed is ondertussen voor 50% eigenaar van de Engelse voetbalclub Sheffield United.