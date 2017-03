De Belgische ziekte: ‘Politieke partijen zijn echte geldmachines geworden’

In een recent Doorbraak-interview , afgenomen door Sander Carollo, ontleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters genadeloos de Belgische ziekte, die door Vlaanderen eenvoudigweg werd overgenomen, schrijft essayist Johan Sanctorum op zijn blog. “We zijn een volk zonder perspectief met leiders zonder durf’:

“Sinds september van vorig jaar zetelen Hendrik Vuye en Veerle Wouters als onafhankelijke parlementsleden. De N-VA had hen aan de deur gezet wegens te kritisch en te rechtlijnig. Niet alleen op het communautaire vlak (waarin Vuye als grondwetspecialist meer beslagen is dan alle andere ex-partijgenoten samen), maar ook inzake de islam, de monarchie, de afkoopwet, de graaicultuur… bleken de twee er zowaar een eigen mening op na te houden die niet afgetoetst was aan de partijlijn.

De politieke partijen zijn echte geldmachines

Het is niet gemakkelijk om als onafhankelijk kamerlid te zetelen. Heel het politieke systeem is op maat gemaakt van de partijen, niet van de individuele politicus. Door het spel van de dotaties zijn de partijen echte geldmachines geworden, die rechtstreeks de parlementaire medewerkers in dienst nemen en uitbetalen, waardoor ook zij loyale partijfunctionarissen worden, buigend als een knipmes voor wat het hoofdkwartier dicteert. Soms tegen de mening van de verkozene in.

De particratie als vermomde dictatuur

[…] De macht van de partijen fnuikt de macht van de volksvertegenwoordiger, en dus ook meteen van het volk zelf, dat in België noch voor een staatshoofd, noch voor een regering kan kiezen, noch voor een politieke nieuwlichter, maar enkel voor een kiesvereniging die zelf de rangordes bepaalt én de deals uitschrijft met de andere partijen. Soms in besloten conclaven, op etentjes, maar ook in allerlei lobbyclubs en ons-kent-ons-netwerken, tot en met de vrijmetselaarsloges. De particratie is een vermomde dictatuur.

De partij als verplichte container voor politiek talent

[…] Politiek moet primair terug een zaak van individuen worden, die zoeken naar de grootste gemene deler, de res publica, en geen zaak van bevoogdende partijlogica met bijbehorende machtsstrategieën en neigingen om in coalities de koek te verdelen, tot meerdere glorie van het status quo. Partijen kunnen in een bescheidenere, afgeslankte vorm nog wel blijven bestaan, als belangengroepen of denktanks, maar niet meer als de verplichte containers voor politiek talent of mensen die zich maatschappelijk engageren.”