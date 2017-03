Ruzie met je partner? 5 tips die mannen best naleven

1 of 5

1. Vertel je vriendin zeker niet om ‘kalm te blijven’

Ruzie tussen twee geliefden is nooit prettig. Voor mannen is het nog wat onaangenamer dan voor vrouwen. Zij kunnen hun emoties minder helder en overtuigend uitdrukken dan vrouwen. Chloë Anderson (een vrouw) reikt mannen in het kader van gelijke kansen deze 5 tips aan voor succesvol ruzie maken

Elke daarop bestaande variant is evenzeer uit den boze. Ze hebben hetzelfde effect als een rode lap op een stier. Je partner vindt dat haar woede geheel terecht is en zal het verzoek om ‘kalm te blijven’ als een belediging ervaren.