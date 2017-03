Nota aan Donald Trump : immigratie = innovatie

Immigratie worden steeds belangrijker voor het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie. Dat zegt een studie van de National Foundation for American Policy in de Verenigde Staten.

Uit een analyse van de deelnemers aan de Regeneron Science Talent Search, die vaak als de Junior Nobel Prize wordt omschreven, kon worden vastgesteld dat 83 procent van de veertig finalisten vorig jaar kinderen bleken van immigranten, tegenover 60 procent dertien jaar geleden.

Tevens kon worden opgetekend dat driekwart van de betrokkenen ouders hadden die in de Verenigde Staten werkten op basis van een visum voor hooggeschoolde arbeidskrachten.

Daarnaast bleek dat bijna 70 procent van de finalisten het kind was van een ouder die als internationaal student naar de Verenigde Staten was gekomen en vervolgens in het land was blijven werken en een gezin had gesticht.

Veertien van de veertig finalisten hadden wortels in India, terwijl elf kandidaten een Chinese herkomst hadden. De anderen kwamen uit Canada, Cyprus, Iran, Japan, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan en Nigeria.

Waarden

“Het genie en zijn genetische wortels is over de hele wereld verspreid,” concludeert Stuart Anderson, directeur van de National Foundation for American Policy, eraan toevoegend dat zeven van de negen uiteindelijke winnaars van de wedstrijd kinderen van immigranten waren.

“Meer dan 95 procent van de winnaars koos een wetenschappelijke carrière en 70 procent werkt aan een doctoraat,” betoogt Anderson.

“De opvallende resultaten zouden kunnen worden toegeschreven aan het feit dat immigranten een grotere overtuiging hebben dat hun kinderen moeten doordrongen zijn van waarden zoals doorzettingsvermogen, onafhankelijkheid, leergierigheid en interesse in innovatie.”

Anderson merkt daarbij ook op dat meer dan de helft van alle Amerikaanse startups met een waarde van minstens 1 miljard dollar door immigranten werden opgericht. Daarbij werden per onderneming ook gemiddeld 760 banen gecreëerd.

Iconen van de Amerikaanse technologie-wereld – zoals Peter Thiel, Steve Jobs, Elon Musk of Bobby Murphy – hebben allemaal banden met immigratie. (mah)