Het Westen heeft een probleem met productiviteit

Volgens cijfers van het Amerikaanse Labour Department is de productiviteit in de VS vorig jaar met 0,2% gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Het gaat om de kleinste stijging sinds 2011, toen de productiviteit op een jaar gemeten met 0,1% toenam.

Productiviteit begint een probleem te worden in het Westen, omdat het een motor van economische groei is en ze de laatste jaren stagneert.

In november vorig jaar waarschuwde Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, ook al voor de productiviteitsgroei in de eurozone, die in de nasleep van de financiële crisis vanaf 2010 is gedaald van 2% tot 0,5% per jaar. Maar ook in het VK en in de VS blijft de productiviteitsgroei stagneren. Kijk op onderstaande grafiek naar de blauwe stippellijn.

Economen vragen zich af wat aan de oorzaak ligt van de groeivertraging. Draghi legde de oorzaak bij het onvermogen van de dienstensector om technologische veranderingen te absorberen die de efficiëntie verbeteren – een situatie die enkel wordt verergerd door de zwakke concurrentie in sommige sectoren.

Productiviteit: output vs. input

De arbeidsproductiviteit is een technische maatstaf voor het aantal goederen en diensten die door een werknemer op een uur kunnen worden geproduceerd. Naarmate de technologie beter wordt, moet die productiviteit onder normale omstandigheden toenemen en moet een werknemer in staat zijn meer te doen in dezelfde tijdsspanne. (Denk aan een vrachtwagenchauffeur die dankzij snellere vrachtwagens en navigatiesystemen minder tijd nodig heeft om zijn lading op bestemming te brengen dan enkele decennia geleden.)

Wat als de productiviteit stagneert?

Het probleem in het Westen is dus dat de productiviteitsgroei sinds het begin van deze eeuw niet meer in de buurt komt van de stijgingen die tot dan toe de regel vormden.

Dat zet een rem op de globale groei van de economie en dat vormt wel degelijk een probleem. Een van de redenen dat de beurzen het de voorbije jaren zo goed hebben gedaan is omdat het economisch herstel nu eindelijk lijkt ingezet. Maar wil dat herstel aanhouden dan zal ook de productiviteitsgroei een versnelling hoger moeten schakelen. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers beter en efficiënter te trainen in het gebruik van nieuwe productieprocessen.

Een hogere productiviteit is ook de motor van loonsverhogingen. Niet enkele varen werkgevers er beter bij: een bedrijf dat productiever is gaat op korte termijn meer geld verdienen en een gedeelte daarvan met zijn werknemers delen in de vorm van een hoger loon.