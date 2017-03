Reizen kan het leven fundamenteel veranderen

Nieuwe reiservaringen versterken het zelfvertrouwen en zorgen voor een bredere horizon. Daardoor nemen ook de succeskansen in het leven toe.

Dat is de conclusie van een onderzoek van het reisplatfom Booking.com bij meer dan vijftienduizend reizigers in twintig landen.

Vastgesteld werd dat die nieuwe reiservaringen vaak aanleiding zijn voor een cruciale verandering, waarbij 13 procent gewag maakt van een wijziging van baan of carrière.

Voor een even grote groep was de ervaring om aanleiding om zijn romantische relatie te veranderen. Bij 21 procent bleek de impact zelfs aanleiding om een compleet nieuwe woonlocatie te kiezen.

Verrijkend

“Een reis naar onbekende bestemmingen en de introductie met nieuwe ervaringen veroorzaken veranderingen die vaak het leven verrijken,” benadrukken de onderzoekers. “Voor 53 procent van de ondervraagden vertegenwoordigde de eerste reisbeleving meer opwinding dan een eerste date.”

“Bovendien geldt dat ook tegenover de eerste baan (51 procent), een nieuwe vriendschap (62 procent) en zelfs de eerste kus (36 procent).”

Daarnaast zei 65 procent door de eerste reiservaring een groter vertrouwen in zichzelf te hebben gevonden, terwijl 61 procent van mening was dat reizen interessantere persoonlijkheden vormt. Ook getuigde 65 procent dat de opgedane expertise bijdraagt tot een groter succes in het leven en de carrière.

De onderzoekers kwamen tevens tot de vaststelling dat het verworven vertrouwen ook de interesse in andere nieuwe ervaringen doet toenemen, zoals een kennismaking met mensen uit onbekende omgevingen (40 procent), nieuwe culinaire belevingen (43 procent), vreemde talen (29 procent) en een grotere interesse in andere culturen (29 procent).

Tevens werd opgemerkt dat personen met een grote reiservaring een boeiender karakter hebben dan mensen die zich honkvast tonen. Bovendien benadrukte 64 procent zich door de eerste reiservaring gestimuleerd te voelen om in de toekomst nog meer vreemde locaties en belevingen te verkennen.

Daarbij gaf 56 procent te kennen nog verdere reizen te willen ondernemen. (mah)