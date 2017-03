Fake news: ‘Laat Facebook het probleem zelf oplossen, niet de media’

Het Duitse uitgeversconcern Axel Springer gaat Facebook niet helpen bij het filteren en signaleren van ‘nepnieuws’. Dat heeft Mathias Döpfner, de CEO van het bedrijf, gezegd in een reactie op de plannen van de Duitse regering om een speciale eenheid op te richten, die desinformatie op internet wil bestrijden.

Döpfner bracht het onderwerp ter sprake ter gelegenheid van de presentatie van de kwartaalresultaten van zijn bedrijf en in een reactie op een aankondiging van Facebook dat een reeks Franse uitgevers, waaronder Le Monde, Libération en Agence France-Presse (AFP), dat in de aanloop van de Franse presidentsverkiezingen – zonder te worden vergoed – wel gaan doen. Facebook tracht dat trucje nu ook in Duitsland en andere landen te herhalen, maar de Duitse uitgevers geven niet thuis.

Europese regeringen binden de strijd aan met desinformatie om situaties te vermijden zoals in de VS, waar berichten als zou de paus de kandidatuur van Donald Trump ondersteunen miljoenen keren werden gedeeld op sociale media.

“Het zou een fundamentele fout zijn moesten openbare omroepen en uitgevers sociale media helpen hun geloofwaardigheidsprobleem op te lossen door te gaan checken of wat op die platformen wordt gepubliceerd waar of niet waar is. Dat is niet ons werk.”

‘Het is niet de taak van BMW om Tesla’s te repareren,’ aldus een Duitse media executive.

Volgens Döpfner is het evenmin een taak van de overheid:

“Het laatste wat we nodig hebben is een soort ‘ministerie van waarheid’ dat gaat beslissen wat waar is en wat niet. Niemand heeft het recht dat te beslissen, de overheid nog minst van iedereen.”

Express.Live