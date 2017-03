‘s Werelds 12 grootste banken vervangen 3.000 ‘traders’ door robots

Het beroep van ‘trader’ – onsterfelijk gemaakt door mensen als Jérôme Kerviel en films als ‘The Wolf of Wall Street’ – begint stilaan te verdwijnen.

De voorbije 48 maanden zijn in de 12 grootste banken ter wereld ruim 3.000 traders aan de deur gezet, niet omdat ze hun job slecht deden, maar omdat deze ‘golden boys’ worden vervangen door algoritmes, robots, zeg maar. Die kosten vijf keer minder, blijkt uit een enquête van de Franse zakenkrant Les Echos.

600 traders in 2000 = 2 traders + 200 computeringenieurs in 2017

Eerder dit jaar kon u hier al lezen dat van de 600 traders die in 2000 actief waren bij Goldman Sachs in New-York, er vandaag nog 2 overblijven, de rest is vervangen door informaticaprogramma’s.

Net als fabrieken worden overgenomen door robots, is ook de aandelenhandel op Wall Street ondertussen grotendeels geautomatiseerd. Niet alle jobs verdwenen, want die 2 overblijvende traders worden nu bijgestaan door een leger van 200 computeringenieurs.

In het begin moest slechts een deel van de beurshandelaars voor zijn job vrezen – zij die actief waren in domeinen waarin de dagprijzen makkelijk vastgesteld konden worden. Maar vandaag moeten ook handelaars die in meer complexe omgevingen actief zijn – wisselkoersen en futures – plaats maken voor computers.

Robots belasten?

Een zoveelste voorbeeld van de tsunami van robotisering die op de bedrijfswereld afkomt en miljoenen jobs zal vernietigen, zeggen sommigen. Anderen, zoals Bill Gates pleiten nu voor een belasting op robots. Een ridicuul idee, denken anderen.

De relatie tussen robotisering en werkgelegenheid is complex, maar niet noodzakelijk zo negatief als we denken. Sommigen denken zelfs dat automatisering meer jobs zal creëren dan ze zal vernietigen.

Daar is Karl Marx

Ook daar is iets voor te zeggen, want was het niet Karl Marx die in het begin van de 19de eeuw voorspelde dat de automatische weefmachines massale werkloosheid zouden veroorzaken? Exact het tegenovergestelde gebeurde. Hoe dat kwam?

De weefmachine liet producenten toe meer kleding te produceren, wat kledij minder schaars en dus goedkoper maakte, waarna de vraag toenam en textielbedrijven meer mensen in dienst moesten nemen om die machines te bedienen.

Barcode deed de vraag naar kassiers stijgen

Soortgelijke evolutie deed zich in de jaren 1980 voor, toen de barcode werd uitgevonden. Geen kassiers meer, werd voorspeld. Maar tussen 1980 en 2013 nam het aantal kassiers in de VS jaarlijks met gemiddeld 2% toe.

Conclusie: laten we stoppen met te panikeren over massawerkloosheid in een wereld vol robots. De kans bestaat dat het – net als bij de weefmachine en de barcode – allemaal nog goed komt.