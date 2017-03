Koffie begint de Aziatische theecultuur te ondermijnen

Azië vormt de belangrijkste groeimarkt van de wereldwijde koffieverkoop. Steeds meer Aziatische consumenten schakelen immers van thee over naar koffie.

Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Mintel.

De onderzoekers merken op dat de wereldwijde koffiemarkt een gestage groei laat optekenen, maar in Azië ontwikkelt de sector zich volgens Mintel veel sneller dan elders in de wereld. Er wordt aan toegevoegd dat Azië ook de belangrijkste innovatiemarkt van koffie is.

Wereldwijd kende de koffiemarkt vorig jaar een uitbreiding met 2,7 procent, nadat ook het jaar voordien een toename met 2,5 procent was gemeld.

“Drie van de vijf sterkste groeimarkten in de wereldwijde koffieverkoop situeren zich in Azië,” benadrukt Mintel. “Indonesië staat daarbij op de eerste plaats met een gemiddelde groei van 19,6 procent over het voorbije halve decennium, gevolgd door Turkije (17,5 procent), India (15,1 procent), Vietnam (14,9 procent) en Chili (12,9 procent).”

“De traagste groei werd opgetekend in Europa en Australië.”

Productontwikkeling

De onderzoekers benadrukken dat het verdere groeipotentieel van de Aziatische markt in belangrijke mate wordt gedragen door het toenemend aantal bewoners dat zijn traditionele theeconsumptie inruilt voor koffie.

Er wordt tevens op gewezen dat Azië binnen de koffiesector ook het belangrijkste centrum van productontwikkeling blijkt. De voorbije vijf jaar kende de lancering van nieuwe koffieproducten in Azië een stijging met 95 procent. Op de Aziatische theemarkt bleef dat cijfer beperkt tot 55 procent.

Er kunnen op de Aziatische markt ook een toenemend aantal producten worden opgemerkt die de grens tussen koffie en thee doen vervagen. “De theecultuur vormt in Azië de grootste barrière tegen de ontwikkeling van de koffiemarkt,” benadrukt Jonny Forsyth, analist bij Mintel. “Hybride producten zijn dan ook de aangewezen strategie om consumenten te winnen.”

Wereldwijd vertegenwoordigen koffiepods vorig jaar 26 procent van de totale innovatie. In Azië beleeft het product nog altijd zijn introductiefase, maar kent er volgens Mintel een bijzonder sterke groei. (mah)