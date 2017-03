Inspanningen om de loonkloof te overbruggen, kunnen botsen op de neiging van vele vrouwen om zich pessimistisch op te stellen over hun potentiële salarissen.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bath in Engeland.

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat vele vrouwen de neiging hebben om hun loonvooruitzichten te onderschatten, waardoor de verwachtingen op een lager niveau geblokkeerd blijven en weinig intenties worden ervaren om de druk te verhogen om een hoger salaris of een promotie af te dwingen of naar een beter betaalde arbeidsplaats uit te kijken.

“Mannen hebben daarentegen te neiging hun vooruitzichten te overschatten,” benadrukt onderzoeksleider Chris Dawson, docent economie aan de University of Bath.

“Wanneer die optimistische verwachtingen niet ingevuld blijken te worden, groeit de ontevredenheid en zullen de meesten alsnog een loonsverhoging of promotie proberen te forceren, of naar een andere baan met betere voorwaarden uit te kijken.”

Beleid

Indien vrouwen hun salaris-verwachtingen blijven onderschatten, wordt het volgens de onderzoekers moeilijk om de loonkloof definitief te dichten. Bovendien wordt opgemerkt dat het fenomeen de problematiek van de ongelijkheid op de werkvloer nog complexer maakt.

“De pessimistische loonverwachtingen van de vrouwelijke werknemer hebben belangrijke consequenties voor een beleid dat de loonkloof wil overbruggen,” benadrukt Dawson. “Er moet immers geconcludeerd worden dat meer inspanningen zullen moeten worden gedaan om vrouwen op de werkvloer actief te promoten.”

“Er mag geen situatie worden gecreëerd waar verwacht wordt dat ambitieuze vrouwelijke collega’s zichzelf voor promoties en hogere functies kandidaat zullen stellen.”

“De studie wil de verantwoordelijk voor de loonkloof niet gedeeltelijk op de vrouw afwentelen, maar wel moet worden erkend dat zonder gerichte maatregelen de salaris-ongelijkheid op de arbeidsmarkt wellicht nooit zal worden opgelost.”

De onderzoekers benadrukken dat vrouwen moeten worden aangemoedigd vooruitgang te ambiëren en zich bewust te zijn van hun waarde. (mah)