Kandidaten Entrepreneur Awards 2017 zijn bekend. Stem nu!

Op 18 mei 2017 worden voor het derde opeenvolgende jaar de Entrepreneur Awards uitgereikt, een organisatie van Top Management.

Tijdens een gala-avond die wordt georganiseerd in het Diamant Center, aan de Reyerslaan in Schaerbeek, zullen de prijzen voor de Young Top Manager of the Year, Founder of the Year en de Top Investor of the Year worden uitgereikt.

In alle drie de categorieën zijn per landsgedeelte 5 kandidaten genomineerd. Stemmen kan hier.

In de categorie Young Top Manager of the Year wordt de aandacht gevestigd op jonge bestuurders die grote verantwoordelijkheden opnemen in een bestaande onderneming (CEO). De genomineerden mogen maximaal 45 jaar oud zijn.

De Nederlandstaligen Genomineerden voor de editie 2017 van THE ENTREPRENEUR AWARDS zijn:

Categorie YOUNG TOP MANAGER

Brico – Dieter Struye (CEO)

Harvey Nash IT Consulting – Ronny Lommelen (MD Belux)

Zonnehoeve Production vzw – Karoline Hulsbosch (Algemeen Directeur)

Solvas – Dominique Willems (Algemene leiding Solvas Groep)

SAS Institute – Jeroen Van Godtsenhoven (MD – Country Mgr BeLux)

Categorie TOP FOUNDER

Showpad – Pieterjan Bouten (Co-Founder & CEO)

Showpad – Louis Jonckeere (Co-Founder)

Telemak – Christophe Lenaerts (CEO/Founder)

Smappee – Stefan Grosjean (CEO/Founder)

Foodpairing – Johan Langenbick (Co-Founder & Co-CEO)

Daddy Kate – Thijs Claes (Owner)

Categorie TOP INVESTOR

Keytrade – Thierry Ternier (CEO)

Fortino – Duco Sickinghe (Managing Partner)

Imec/iMinds – Sven De Cleyn (Director iStart Incubation)

Gimv – Koen Dejonckheere (CEO)

Carmignac Gestion – Herwig Bogaerts (Country Lead)

Top Management

Top Management is in 1983 opgericht door de Brusselse zakenman Alain Renier en wil topmanagers de mogelijkheid geven contacten op hoog niveau te leggen om zaken te doen, maar ook om kennis, expertise en oplossingen te delen. Op dit ogenblik is Top Management een gated community van Top Managers.