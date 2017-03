Metropolen met hoge decibels nefast voor het gehoor

Er bestaat een sterk verband tussen stadslawaai en gehoorverlies. Dat blijkt uit een studie van het Duitse bedrijf Mimi Hearing Technologies en wetenschappers van het Charite University Hospital in Berlijn.

Vastgesteld werd dat stedelijke regio’s met een hoog decibelniveau – zoals Guangzhou, New Delhi, Cairo en Istanbul – ook het grootste aantal patiënten met gehoorproblemen kenden. Dat gold ook voor Shanghai, Hongkong en Barcelona.

Omgekeerd kon eveneens worden opgetekend dat steden met een beperkte geluidsoverlast – zoals Zürich, Wenen, Oslo en München – ook op gehoorproblemen de laagste scores haalden, net zoals Stockholm, Seoul, Amsterdam en Stuttgart.

“In de luidste metropolen was de gemiddelde bevolking op het gebied van gehoorkwaliteit tien jaar ouder dan in de stilste steden,” benadrukken de onderzoekers. “Over de hele lijst van onderzochte steden kan een opmerkelijke gelijkenis in de niveaus van geluidsoverlast en gehoorverlies worden opgetekend. Er kan dus moeilijk worden gesproken van een toevallige overeenkomst.”

Kosten

De studie toont volgens de onderzoekers dat er behoefte is aan een betere opvolging van de gehoorkwaliteit van de bevolking. Daarbij wordt opgemerkt dat de ogen en het zichtvermogen regelmatig worden gecontroleerd, maar hij de oren en het gehoor is dat vaak niet het geval.

“Een regelmatige controle kan nochtans veel problemen verhelpen,” benadrukt Manfred Gross, hoofd audiologie van het Charite University Hospital. “Wanneer gehoorverlies vroegtijdig kan worden vastgesteld, is er een grotere kans dat verdere schade kan worden vermeden.”

Uit cijfers van de World Health Organisation (WHO) blijkt dat de jaarlijkse kosten van onbehandelde gehoorproblemen wereldwijd tussen 750 miljard dollar en 790 miljard dollar moeten worden geschat.

De rechtstreekse gezondheidszorg zou ongeveer 107 miljard dollar kosten. Een even groot bedrag zou moeten worden voorzien voor een verlies aan productiviteit door werkverlet of vroegtijdig pensioen.

Daarnaast zijn er echter ook nog 500 miljard dollar sociale kosten, te wijten aan sociale isolatie, de onmogelijkheid tot communicatie en stigma’s. (mah)