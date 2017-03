Hoe vinden duiven hun weg naar huis terug?

Wedstrijdduiven zijn dermate betrouwbaar dat elke WO2-piloot er één meedroeg om – in geval van een onverwachte noodlanding – zijn coördinaten aan het beestje toe te vertrouwen. Deze duiven slaagden er vaak in om tijdig het hoofdkwartier te bereiken en redden daarmee het leven van tal van piloten.

Schrijver en journalist Paul Brown legt uit hoe duiven – en raceduiven in het bijzonder – er vrijwel altijd in slagen om hun weg naar huis terug te vinden.

Deze beestjes halen snelheden tot 100 kilometer per uur en raken slechts zeer zelden de weg kwijt. Wanneer dit toch gebeurt, is dit meestal te wijten aan een ongelukkige ontmoeting met een roofvogel of een elektriciteitskabel. Doch, in een gemiddelde duivenwedstrijd haalt de overgrote meerderheid gewoon de eindstreep.

Duivenliefhebbers ‘trainen’ hun vogels door ze steeds verder van huis los te laten en ze zelf hun weg terug te laten zoeken. Op basis van GPS-software vermoedt men dat ze herkenningspunten als rivieren, snelwegen en heuvels lokaliseren teneinde hun terugweg uit te stippelen.

Een andere theorie is dat duiven het magnetisch veld van de planeet gebruiken voor hun luchtnavigatie. Deze alternatieve theorie won aan geloofwaardigheid omdat het recent verlies van uitzonderlijk veel duiven samenviel met zonnestormen (die het magnetisch veld van de aarde verstoren).