“Drink twee liter water per dag”: wetenschap of marketing?

Drink elke dag minstens twee liter water, raadt men al jaren aan. Dr. Chris van Tulleken ging na of dit advies wel wetenschappelijk onderbouwd is.

Uit een Australisch experiment blijkt dat er geen enkel verschil is tussen de prestaties van wielrenners die na een fysieke inspanning helemaal rehydrateren en anderen die achteraf geen water toegediend krijgen. Om het placebo-effect uit te schakelen gebeurde de rehydratatie in deze experimenten overigens intraveneus.

Dit onderzoeksresultaat lijkt verrassend, maar is dat niet. Mensen zijn geëvolueerd om grote fysieke krachtinspanningen te leveren in extreme weersomstandigheden. Onze lichamen kunnen een tijdelijk tekort aan water relatief goed verdragen, terwijl overhydratatie levensgevaarlijk kan zijn.

De flessenwaterlobby

Van Tulleken vond in de medische literatuur wel degelijk overtuigende argumenten voor het advies om twee liter water per dag te drinken. Hij merkte echter tevens op dat de gerespecteerde dokters die deze stelling onderschrijven meestal banden hebben met producenten van mineraalwater.

Water komt in toenemende mate niet langer gratis en voor niets uit de kraan. Wetenschappers waarschuwen regelmatig voor de gevaren van kraantjeswater terwijl ze de heilzame effecten van flessenwater verheerlijken. Volgens van Tulleken zijn deze dokters echter niet met wetenschap bezig, maar met marketing – vergelijkbaar met de dubieuze reclame voor bacteriële yoghurts door tv-dokters.

De kern van waarheid in het populaire advies is dat de meeste mensen inderdaad tussen de anderhalve en twee liter water per dag nodig hebben. Dat vocht hoeft echter niet noodzakelijk an mineraalwater te komen – ook voedsel, alcohol, koffie en andere substanties bevatten water. Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat extra glazen mineraalwater bijdrinken bijkomende voordelen oplevert.

Je lichaam reguleert de opname van water net zoals het je zuurstofinname reguleert

Als je teveel drinkt, urineer je meer en als je te weinig drinkt, krijgt je dorst en ga je meer drinken. Je lichaam reguleert dit net zoals het je zuurstofinname reguleert. Extra water – of zuurstof – innemen omdat je lichaam niet zonder water – of zuurstof – kan, is nutteloos en kan zelfs gevaarlijk zijn, besluit van Tulleken.

Al in 2011 noemde de Schotse dokter Margaret McCartney de stelling dat je 1,5 tot 2 liter water per dag moet drinken ‘niets meer dan de zoveelste gezondheidsmythe’. Volgens haar is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat we op zijn minst de voormelde hoeveelheid moeten drinken, aldus een artikel dat in het British Medical Journal werd gepubliceerd.

Nieren zijn fantastische organen (die niet noodzakelijk met water moeten worden overspoeld), die net geconcentreerde urine zullen aanmaken om water te besparen, aldus McCartney.

Waterfabrikanten doen ons graag geloven dat meer water beter is, schreef McCartney, ondanks dat er reeds in 1945 bewijs werd gepubliceerd dat er al veel water in ons lichaam komt door het voedsel dat we eten. Verder is er evenmin bewijs dat flessenwater gezonder is dan kraantjeswater. Ook andere dranken zijn op zijn minst even goed, al bevatten die meer suiker.