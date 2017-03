‘EU moet einde maken aan kandidaat-lidmaatschap Turkije’

Nadat Nederland zaterdag weigerde om een vliegtuig met aan boord de Turkse minister van Buitenlandse Zaken op zijn grondgebied te laten landen, verweet president Erdoğan de Nederlanders er ‘nazi-praktijken op na te houden’.

Ook werd de Turkse minister van Familie en Sociale Zaken Fatma Betül Sayan Kaya door Den Haag verhinderd haar opwachting te maken op het Turkse consulaat in Rotterdam, waar ze wilde spreken over het grondswetsreferendum in Turkije, dat president Erdogan meer macht kan geven.

De Nederlandse regering stak daar een stokje voor en verklaarde haar tot ongewenste vreemdeling. Ze werd de grens overgezet en naar Duitsland gedeporteerd.

Volgens de Süddeutsche Zeitung is de tijd aangebroken om eens en voor altijd een einde te maken aan de gesprekken die de Turkije lid moeten maken van de Europese Unie. Het land is sinds 1999 kandidaat-lid van de EU.

“Deze onderhandelingen liggen al een ganse tijd in het vriesvak. Het gaat er enkel nog over wie de eerste stap zal zetten om er een definitief einde aan te maken. De EU weet dat president Recep Tayyip Erdoğan niet langer tot de EU wil toetreden. Erdoğan weet dat de EU dit ook weet en hoopte stilletjes dat Brussel eindelijk de stopzetting van de gesprekken zou aankondigen. Dat zou een welkome zet zijn geweest voor Erdoğans anti-Europese campagne die de invoering van zijn presidentieel regime beoogt. Maar de EU gunde deze lawaaimaker dat pleziertje niet. Begrijpelijk, maar uiteindelijk haalde het niets uit. […]

De EU kan niet verhinderen dat de democratie in Turkije wordt ontmanteld, maar ze moet wel reageren. Er zit niets anders meer op dan een voortijdig maar formeel einde te maken aan de toetredingsonderhandelingen met Turkije.”