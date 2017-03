Populisten winnen in Turkije én Nederland

Nederland heeft zaterdag twee Turkse politici verboden het referendum te komen promoten dat op 16 april in Turkije plaatsvindt en waarin de bevolking zal worden gevraagd de macht van president Erdogan verder uit te breiden.

Volgens de Britse krant The Telegraph heeft deze beslissing vooral de positie van Erdogan in Turkije en die van Geert Wilders in Nederland versterkt. Een peiling van Peil.nl wijst alvast in die richting wat betreft Wilders.

“De Nederlandse reactie speelt in de kaart van Erdogan. Die is na de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar meermaals bekritiseerd omdat hij vijandige media liet sluiten en politieke tegenstanders liet opsluiten. Nu kan hij klagen over de schending van het recht op vrijemeningsuiting in Europa om zo zijn eigen repressieve politiek te versterken.

De andere winnaar is Wilders. Het protest en de rellen tussen de politie en de Turkse betogers zal zijn argumenten tegen immigratie nog meer zuurstof geven.

Het is echt weerzinwekkend om deze twee populisten elkaar op cynische wijze te zien gebruiken voor het eigen belang. Erdogan heeft in de Nederlandse politiek niets te zoeken.’