Honderden spookschepen in EU-wateren

In de Europese territoriale wateren kan een sterke activiteit worden opgetekend van een grote vloot schepen, die eerder in verband werden gebracht met verdachte manoeuvres in de omgeving van terroristische hotspots.

Dat doet het vermoeden rijzen van illegale activiteiten op het gebied van mensensmokkel en wapenhandel.

Dat is gebleken uit een onderzoek van de Britse krant The Times.

Daarbij werd vastgesteld dat talrijke cargoschepen en andere grote boten hun navigatie-communicatie uitschakelen, zodat ze niet meer kunnen worden opgemerkt en van de radar kunnen verdwijnen om een andere identiteit aan te nemen of alternatieve route te kiezen.

Kwetsbaar

Verwezen wordt naar data van Windward, gespecialiseerd in de opvolging van maritieme trafieken, waaruit zou zijn gebleken dat tijdens de eerste twee maanden van dit jaar een zestigtal schepen vanuit Libië, Syrië of Libanon de Europese territoriale wateren zijn binnengevaren nadat ze hun locatie-bepaling hadden uitgeschakeld of een verdachte tijdelijke stop hadden laten optekenen.

“Met een extrapolatie komt men jaarlijks aan honderden schepen uit gebieden die aan een grote terrorisme-activiteit kunnen worden gelinkt,” benadrukt The Times. “Bovendien werden tijdens diezelfde periode ook verdachte activiteiten geregistreerd bij meer dan drieduizend trafieken vanuit andere locaties naar Europese bestemmingen.”

“Dit gedrag voedt de bezorgdheid over illegale activiteiten,” betoogt de Britse krant. “Experts waarschuwen dan ook dat de verdachte schepen mogelijk in internationale wateren voor anker gaan om migranten, wapens en drugs op kleinere boten over te laden, zodat een detectie door de maritieme autoriteiten kan worden vermeden.”

Alan West, voormalig hoofd van de Britse admiraliteit, waarschuwde dat Groot-Brittannië bijzonder kwetsbaar zou zijn voor terroristische aanvallen omdat er onvoldoende middelen ter beschikking staan om schepen te controleren. Er is volgens West te weinig kennis over de activiteit op de open zee.

De Britse maritieme autoriteit stelde in een reactie dat de scheepsgegevens geregeld worden gecontroleerd. (mah)