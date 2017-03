Voorlichting consument belangrijk wapen tegen videopiraten

Voorlichting kan een belangrijke hefboom zijn om het probleem van videopiraterij efficiënter aan te pakken. Dat blijkt uit een enquête van het Nederlandse bedrijf Irdeto, gespecialiseerd in de beveiliging van digitale platformen.

Uit een onderzoek bij meer dan vijfentwintigduizend consumenten in dertig landen bleek dat 48 procent van de respondenten het gebruik van piraterij zouden afbouwen of stopzetten wanneer ze geïnformeerd zouden worden over de schade die de praktijk aan de mediasector toebrengt.

Die impact kan vooral worden aangevoeld in Latijns-Amerika (59 procent) en Azië (55 procent). In Europa en de Verenigde Staten valt dat cijfer terug tot respectievelijk 45 procent en 38 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de consumenten gebruik maakt van materiaal dat videopiraten op de markt is gebracht. In Latijns-Amerika loopt dat echter op tot 70 procent, gevolgd door Azië (61 procent), Europa (45 procent) en de Verenigde Staten (32 procent).

Criminaliteit

“Deze cijfers maken duidelijk dat de sector de piraterij dringend moet aanpakken,” benadrukt Doug Lowther, chief executive van Irdeto. “Daarvoor zal gebruik gemaakt moeten worden van technologie en diensten om de legale content te beschermen, maar ook zal een educatief programma moeten worden ontwikkeld om het gedrag van de consument te veranderen.”

Voor de introductie van een efficiënt educatief programma, moet volgens Lowther worden benadrukt dat piraterij vaak gelinkt is aan criminele organisaties. Tevens zou erop kunnen worden gewezen dat de piraten-content vaak malware omvat die de bedoeling heeft persoonlijke content te stelen.

Wel moest worden vastgesteld dat 70 procent van de ondervraagden weliswaar weet dat de productie en de verspreiding van piraten-content illegaal is, maar bij streaming en downloading daalt dat cijfer tot 59 procent.

Opmerkelijke scores werden opgetekend in Rusland, waar 87 procent van mening bleek dat de productie en verspreiding van piraten-content wettelijk toegelaten was. Datzelfde zegt 66 procent van streaming of downloading. (mah)