Wikileaks is niet langer geloofwaardig

Het klokkenluidersplatform Wikileaks heeft een groot deel van zijn impact verloren. Dat heeft Michel Hermans, professor politiek en communicatie aan de Université de Liège (ULG), gezegd in een gesprek met de krant L’Avenir.

In de beginjaren werd Wikileaks volgens de professor weliswaar beschouwd als een witte ridder – waaraan oprichter Julian Assange volgens Hermans ook vandaag nog zijn bescherming tegen strafrechtelijke vervolgingen dankt – maar wordt steeds meer bekeken als een Don Quichote die tegen windmolens vecht.

Bovendien komt volgens de communicatie-specialist ook steeds meer de strategie van Wikileaks bekritiseerd.

“Wikileaks heeft twee identiteiten,” benadrukt Michel Hermans. “Enerzijds is er het beeld van de idealist die naar transparantie streeft en het publiek bewust wil maken van de spionage door de autoriteiten. Anderzijds is er echter ook het imago van de naïeveling die een onmogelijke strijd probeert te vechten, want spionage heeft altijd bestaan en zal ook nooit verdwijnen.”

Eenzijdig

“In het begin konden de publicaties van Wikileaks vele machthebbers doen beven, maar uiteindelijk is de impact van de aanhoudende revelaties gevoelig afgezwakt,” benadrukt de professor. “Het publiek haalt steeds vaker de schouders op voor de meldingen van spionage en een gebrek aan transparantie.”

Bovendien moet volgens hem worden vastgesteld dat Wikileaks ook van vooringenomenheid kan worden beticht. “Het platform neemt vooral de Verenigde Staten op de korrel, maar nooit worden gevoelige documenten over China of Rusland gepubliceerd,” betoogt Michel Hermans. “Nochtans zijn China en Rusland de grootste specialisten in cybercriminaliteit.”

“Door die eenzijdige benadering is het voor Wikileaks onmogelijk om geloofwaardigheid te kunnen blijken opeisen. Bovendien kan het platform ervan worden beticht de goede relaties tussen verschillende landen te ondermijnen, terwijl Wikileaks ook beschuldigd wordt zijn bronnen in gevaar te brengen door de identiteit van informanten vrij te geven.” (mah)