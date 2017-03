20 ‘Quick Facts’ over Turkije

Next 1 of 5

In Turkije vindt volgende maand een referendum plaats dat de macht van president Recep Tayyip Erdogan over het land nog gevoelig moet versterken. Hij zal dan een aantal grondwetswijzigingen, door het Turkse parlement goedgekeurd, aan de bevolking voorleggen. De grondwetswijzingen hebben verstrekkende implicaties en zullen Erdogan, die in Turkije al veertien jaar aan de macht is, toelaten om tot het einde van volgend decennium president te blijven. Bovendien worden ook de bevoegdheden van de president nog verder uitgebreid.

Door de grondwetswijziging krijgt de president de controle over de budgetten en zal hij ook een groter aantal toprechters kunnen benoemen. Tegelijkertijd zal Erdogan door de nieuwe regels ook het leiderschap over zijn politieke partij kunnen behouden.

De functie van eerste minister – die Erdogan gedurende drie legislaturen heeft ingevuld vooraleer drie jaar geleden president te worden – wordt afgeschaft.

Sinds de mislukte coup van 15 juli 2016 is Turkije niet meer uit de actualiteit geweest, Maar wat weet u over dat land?

20 ‘Quick Facts’

1. In Turkije wonen 79,8 miljoen mensen; een bevolking in aantallen vergelijkbaar met die van Duitsland

45 % van de Turken zijn jonger dan 24 en 25% is jonger dan 15, maar de jeugdwerkloosheid in het land blijft er met 20% bijna dubbel zo hoog als de algemene werkloosheid (12%). Turkije krijgt er dankzij een explosieve demografie sneller nieuwe jongeren bij dan het jobs creëren kan. De meeste jonge Turken die uit rurale regio’s komen zijn door gebrek aan scholing niet inzetbaar in andere industrieën.

2. Turkije heeft vanwege haar strategische ligging een alom erkende functie als schakelpunt (hub) tussen Europa, de Kaukasus, het Midden-Oosten en Centraal Azië.

Het land grenst aan Griekenland, Bulgarije, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Iran, Irak en Syrië.

3. Tussen 1998 en midden 2016 verdriedubbelde de Turkse economie in omvang om na jaren van economische voorspoed vandaag als de achttiende grootste economie ter wereld te rangschikken.

Volgens Goldman Sachs zal Turkije in 2050 de 9de economie van de wereld zijn. Turkije is dan ook lid van de G20, een groep die de 20 belangrijkste economieën van de wereld bij elkaar brengt. Na de staatsgreep van juli vorig jaar kwam de economie in een diepe recessie terecht.

4. De huidige president Reccep Tayyip Erdogan won sinds 1994 alle verkiezingen waaraan hij deelnam.

In 2011 haalde hij zelfs 49,5% van de stemmen. Geen enkele andere politicus haalde na 1983 nog meer dan 45% van de stemmen.Van 1994 tot 1998 was hij de burgemeester van Istanboel, en van 14 maart 2003 tot 28 augustus 2014 was hij de 25e premier van Turkije.