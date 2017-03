‘Vluchtelingenakkoord tussen Turkije en Europa bestaat niet meer’

President Erdogan bereidt juridische stappen voor tegen Nederland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij wil Nederland rekenschap laten afleggen en zal alle mogelijke diplomatieke sancties aanwenden om onze noorderburen van repliek te dienen.

De escalatie van het conflict dreigt grote gevolgen te hebben voor Europa. De Turkse vice-premier Numan Kurtulmus zei maandagavond at de Nederlandse attitude tekenend is voor het verval van Europa en dat de ‘diepe crisis niet de schuld van Turkije is.’

Uiteindelijk voegde Kurtulmus daar aan toe dat ‘Europa het vluchtelingenakkoord niet heeft gerespecteerd en dat dit akkoord voor Turkije nu ten einde is gekomen.

#Flash : Turkish Deputy PM says Europe has not kept promises on migrant deal, for us, that agreement has ended (Reuters)

— Mustafa Bağ (@mustafa__bag) March 13, 2017