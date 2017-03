‘Schotse onafhankelijkheid dan toch geen optie’

De Schotse premier Nicola Sturgeon geeft de piste van een onafhankelijk Schotland dat in de EU blijft op en wil dat haar land lid wordt van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. De associatie is beter bekend onder de Engelstalige afkorting EFTA.

Dat meldt de Daily Telegraph, nadat uit een peiling van YouGov in opdracht van de krant The Times blijkt dat een kwart van de mensen die in 2014 voor onafhankelijkheid stemde, vorig jaar voor een vertrek uit de EU heeft gestemd. Verder wil 57% van de Schotse kiesgerechtigden gewoon bij het Verenigd Koninkrijk blijven, tegen 43% die het willen verlaten.

Onafhankelijk Schotland is een nieuwe staat

Dinsdag had Alfonso Dastis, de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, nog gemeld dat een onafhankelijk Schotland niet in de EU kan blijven omdat het enkel lid is in hoedanigheid van een deel van het Verenigd Koninkrijk. Daarom zou Schotland een nieuwe aanvraag moeten indienen en onderhandelingen opstarten om EU-lid te worden. Dat standpunt werd later door Margaritis Schinas, een woordvoerder van de Europese Commissie, bevestigd:

“Een land dat onafhankelijk wordt, is volgens de Barroso doctrine een nieuwe staat, die met de EU moet onderhandelen.”

Sturgeon had maandag aangekondigd nog voor 2019 een tweede referendum over onafhankelijkheid te willen organiseren. In de nasleep van die verklaring gaan ook in Noord-Ierland en Wales stemmen op om zo’n volksraadpleging te houden.