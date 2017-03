Publifin: Waalse ‘monkeys’ verdienen geen ‘peanuts’

Wallonië kreunt al een tijd onder het Publifinschandaal. Dat barstte eind vorig jaar los toen aan het licht kwam dat een aantal Waalse lokale mandatarissen riante vergoedingen kregen om in adviesraden te zetelen die als “nutteloos” werden bestempeld. Bovendien konden ze langs de kassa passeren zonder dat ze ook effectief aanwezig hoefden te zijn op de vergaderingen van die adviesraden.

In de Standaard schrijft Béatrice Delvaux, senior writer van de krant Le Soir, dat al die mandatarissen het moeilijker hebben om over hun loon te spreken dan om het te incasseren:

” De laatste zitting van de commissie, waarin de voorzitters van duistere sectorcomités opdraafden, logenstrafte het gezegde if you pay peanuts, you get monkeys. Maandag bleek helaas dat ze bij Publifin geen peanuts betaalden, maar wel degelijk monkeys kregen.

[…] Stéphane Moreau, de baas van Nethys, die al jaren weigert om zijn loon bekend te maken – hij heeft toch recht op zijn privacy? – [bedacht] een ander afleidingsmanoeuvre. Toen hij begreep dat hij niet aan een coming-out zou ontsnappen, loste hij in de krant L’Echo het cijfer van 593.000 euro. In een laatste poging vroeg hij vrijdag dat de parlementscommissie met gesloten deuren zou vergaderen, als er over geld gesproken werd.

Een socialistische topmandataris die in het openbaar toegeeft dat hij een miljoen per jaar verdient, is inderdaad niet goed voor het imago van een partij die een gebalde vuist opsteekt.”