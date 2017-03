‘Trump kan niet anders dan met Kim Jong-un onderhandelen’

In de New York Times komt columnist Thomas Friedman tot de conclusie dat Donald Trump in Noord-Korea weinig andere opties resten dan met het regime van Kim Jong-un tot een akkoord te komen om de dreiging van een nucleaire oorlog te verhinderen:

De VS en Noord-Korea: bombarderen, toestemmen of onderhandelen?

‘Trump heeft dit probleem niet gecreëerd – hij heeft het geërfd van Clinton, Bush en Obama — maar hij is wel degene die het zal moeten oplossen. Het heeft nu het punt bereikt waarop er 3 nog maar mogelijkheden zijn: slecht, slechter en slechtst. Of zoals Litwak ze [in zijn boek ‘Preventing North Korea’s Nuclear Breakout’] omschrijft: bombarderen, toestemmen of onderhandelen.

Noord-Korea’s nucleaire sites bombarderen brengt het risico van een tweede [mogelijk nucleaire] Koreaanse oorlog met zich mee, met meer dan 1 miljoen doden. […] De tweede optie, toestemmen, betekend dat deze schurkenstaat een nucleaire wereldmacht wordt die overal kan toeslaan. “Dus blijft enkel onderhandelen over,” aldus Litwak.

Trump moet doen wat Obama met Iran deed

Donald Trump die met Kim Jong-un onderhandelt, het heeft een zeker ‘pay-per-view’- gehalte, maar het is de minst slechte optie. En om het nog interessanter te maken, moet Trump doen wat Obama deed met Iran, een ‘deal’ sluiten, een akkoord dat Trump graag ‘de slechtste overeenkomst uit de geschiedenis noemt’. [Er werd afgesproken dat Iran in ruil voor het verlichten van economische sancties de volgende 15 jaar geen nieuwe nucleaire installaties zal bouwen en het verrijken van uranium zal terugschroeven.]

Obama’s gok? In die 15 jaar zal iets transformationeels gebeuren, iets dat echte veiligheid zal brengen – een fundamentele verandering binnen het Iraanse regime.

[…] Trump zal snel ontdekken dat in buitenlandpolitiek alles is zoals Obamacare — makkelijk te bekritiseren, maar dat alle andere opties slechter zijn. Er zijn geen overwinningen. Die krijg je enkel in tv-shows.”

JUNG Yeon-Je / AFP