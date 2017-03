Het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten heeft een negatieve impact gehad op de wapenverkoop op de Amerikaanse consumentenmarkt.

Dat zegt de nieuwssite ZeroHedge naar aanleiding van berichten dat wapenfabrikant Remington Outdoor heeft aangekondigd in zijn fabriek in New York honderdtwintig banen te moeten schrappen.

Het bedrijf verwijst daarvoor naar de dalende omzetten, die een ingrijpen noodzakelijk hebben gemaakt.

Nochtans hanteert Donald Trump tegenover de wapenverkoop een veel tolerantere houding dan zijn voorganger Barack Obama, die steeds met een verstrenging van de wetgeving heeft gedreigd.

Anticiperen

“Het streven van Barack Obama om de wapenverkoop strenger te reglementeren heeft het tegenovergestelde effect bereikt,” betoogt ZeroHedge.

“Vele Amerikanen wensten op die dreigende wetgeving te anticiperen en hebben dan ook een wapen gekocht vooraleer een nieuwe regelgeving zou worden ingevoerd. Er moest dan ook worden vastgesteld dat bij de start van de twee mandaten van Barack Obama telkens een massale en onverwachte piek in de wapenverkoop kon worden opgemerkt.”

“Door de verkiezing van Donald Trump is de dreiging van een striktere regelgeving echter weggevallen en wordt ook geen nood aan een dringende aankoop gevoeld.”

Ook andere wapenproducenten, zoals American Outdoor Brands, getuigen volgens ZeroHedge dat de vraag naar wapens sinds de verkiezing van Donald Trump sterk is gedaald.

James Hardiman, analist bij consulent Wedbush, zegt te verwachten dat het aantal achtergrond-controles door het Federal Bureau of Investigation (FBI) – wat als een goede indicator voor de wapenverkoop wordt beschouwd – dit jaar een daling tussen 10 procent en 15 procent zal laten optekenen.

“Een republikeinse president heeft een negatieve impact op de wapenverkoop,” bevestigt Hardiman. “Hij neemt immers elke dreiging van een strengere wetgeving voor een relatief langere periode weg.” (mah)