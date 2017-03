Elke maand bijna vijftig nieuwe Britse brouwerijen

Het voorbije jaar werden in Groot-Brittannië 520 nieuwe brouwerijen geopend. Dat betekende een stijging met 54,8 procent tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit een rapport van consulent UHY Hacker Young.

De onderzoekers merken op dat de hoogconjunctuur van de Britse biersector zich met die cijfers verder doorzet. Dat is vooral te danken aan de toenemende populariteit van de ambachtelijke bieren.

De cijfers tonen volgens de onderzoekers aan dat de groei van de ambachtelijke bieren in Groot-Brittannië geen strovuur is geweest. Supermarkten en pubs beseffen verkoop te zullen verliezen indien er geen ambachtelijke merken worden aangeboden.

“Met de opening van gemiddeld tien nieuwe Britse brouwerijen per week, lijken beginnende ondernemers geïnspireerd te zijn door een reeks van startups die bij de consumenten grote bijval genieten,” benadrukt James Simmonds, analist bij UHY Hacker Young.

Accijnzen

“De marktleiders in de drankensector tonen zich bezorgd over de trage vooruitgang van hun gevestigde merken, terwijl de populariteit van de ambachtelijke brouwerijen blijft groeien,” betoogt de analist. “Het onderzoek toont aan hoe ver de ambachtelijke brouwers over een periode van tien jaar zijn geraakt.”

“Een aantal recente overnames van ambachtelijke bieren door grote concerns bewijst het zakelijk succes dat in de sector kan worden gerealiseerd.”

Opgemerkt wordt dat het ook gemakkelijker is geworden kapitaal te verwerven voor de opstart van een brouwerij, terwijl de sector tevens de nodige steun heeft gekregen van fiscale kortingen, waarbij lagere accijnzen worden aangerekend aan brouwers die minder dan zestigduizend hectoliter per jaar produceren.

Er wordt echter opgemerkt dat de ambachtelijke bieren in Groot-Brittannië nog een lange weg moeten afleggen vooraleer de populariteit van Amerikaanse sectorgenoten kan worden benaderd. In de Verenigde Staten hebben de ambachtelijke bieren een marktaandeel van 21 procent, maar in Groot-Brittannië blijft dat beperkt tot ongeveer 8 procent. (mah)