Monsanto liet wetenschappelijke studies schrijven door ‘ghostwriters’

Een rechtbank in Californië heeft een reeks explosieve documenten vrijgegeven waaruit moet blijken dat het agro-chemisch bedrijf Monsanto studies over zijn controversiële onkruidverdelger Roundup liet schrijven door zogenaamde ghostwriters om er daarna de naam van erkende academici op te plakken om de studie meer geloofwaardigheid te geven. Monsanto werd in september 2016 door het Duitse chemiebedrijf Bayer overgenomen voor 66 miljard dollar.

In 2015 had de World Health Organisation (WHO) in een rapport gemeld dat Roundup, één van de grote omzetbronnen van het bedrijf, wellicht een kankerverwekkend product (glyfosaat) bevat. In de landbouw wordt glyfosaat gebruikt ter bestrijding van onkruiden en grassen op de akkers die in concurrentie zouden treden met het beoogde gewas.

EPA medeplichtig?

Ook opmerkelijk is dat een van de toplui van het Environmental Protection Energy (EPA), de Amerikaanse milieuwaakhond, volgens de documenten zou hebben beloofd een studie over Roundup van het Amerikaanse Department of Health and Human Services tegen te houden. In die studie zouden de bevindingen van Monsanto in vraag worden gesteld.

De rechtszaak waaruit deze nieuwe documenten nu voortkomen wil onderzoeken of Monsanto en toplui van de EPA onder één hoedje speelden om de gezondheidsrisico’s van Roundup te minimaliseren. De rechtszaak werd ingeleid door een man die door de veelvuldige aanrakingen met Roundup het non-Hodgkinlymfoom zou hebben ontwikkeld, een vorm van lymfekanker.

Indien de aantijgingen kunnen worden hard gemaakt zou dat betekenen dat een overheidsinstantie met voorbedachte rade het leven van miljoenen mensen in gevaar bracht opdat een multinational daar van zou kunnen profiteren.

Het ECA (EU Chemicals Agency) had eerder deze week nog bevestigd dat glyfosaat geen kanker veroorzaakt. Een jaar geleden had het Europees Parlement een niet-bindend voorstel goedgekeurd om geen nieuwe toelating voor de verkoop van Roundup te autoriseren, maar tot een verbod is het nog niet gekomen.