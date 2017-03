“In Nederland is er geen verschil tussen de geestesgesteldheid van Geert Wilders en die van de sociaal-democraten. Ze zijn alle dezelfde. Die geestesgesteldheid duwt Europa naar de klip. Snel kunnen en zullen in Europa godsdienstoorlogen starten.”

Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu (op de foto naast Didier Reynders) gezegd tijdens een verkiezingsmeeting in de vakantiestad Antalya, in het zuiden van het land.

Turkije had maandag alle diplomatieke contacten met Nederland op hoger niveau geschorst nadat tijdens het weekeinde 2 Turkse ministers de toegang tot het land waren ontzegd. De ministers wilden Turken die in Nederland verblijven oproepen president Erdogan te steunen in zijn voornemen om via een volksraadpleging om nog meer presidentiële volmachten te krijgen.

Referendum

In Turkije vindt volgende maand een referendum plaats dat de macht van president Recep Tayyip Erdogan over het land nog gevoelig moet versterken. Hij zal dan een aantal grondwetswijzigingen, door het Turkse parlement goedgekeurd, aan de bevolking voorleggen. De grondwetswijzingen hebben verstrekkende implicaties en zullen Erdogan, die in Turkije al veertien jaar aan de macht is, toelaten om tot het einde van volgend decennium president te blijven. Bovendien worden ook de bevoegdheden van de president nog verder uitgebreid.

De functie van eerste minister – die Erdogan gedurende drie legislaturen heeft ingevuld vooraleer drie jaar geleden president te worden – wordt afgeschaft.

Istanboel verbreekt zusterband met Rotterdam

De Turkse stad Istanboel had woensdag met onmiddellijke ingang haar zusterband met Rotterdam verbroken. Het stadsbestuur besliste dat unaniem, nadat president Erdogan had gezegd dat het ‘onmogelijk is om met zulke mensen een stedenband te hebben’. Eerder had hij de Nederlanders ‘nazi-praktijken’ verweten.