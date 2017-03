Ook in China is cash geld op weg naar de uitgang

China behoorde tot de eerste culturen die gebruik maakte van geldstukken en tekende ook voor de uitvinding van het geldbiljet, maar lijkt goed op weg om beide verwezenlijkingen definitief naar de geschiedenis te verwijzen. Steeds vaker immers worden betalingen zonder cash geld afgehandeld.

Dat zegt Meng Tian, professor computerwetenschappen aan de Shanghai University, tegenover de Chinese krant Beijing Youth Daily, die over de materie een enquête heeft georganiseerd.

Volgens de professor zullen cashloze transacties over vijf tot tien jaar jaar in China het belangrijkste betaalmiddel zijn geworden.

Uit het onderzoek bleek ook dat inmiddels al 70 procent van de Chinese internet-gebruikers te kennen geeft niet meer elke dag cash geld nodig te hebben.

China kent een gigantische ecommerce-markt, maar heeft zich ook bijzonder snel aangepast aan mobiele betaling met smartphones. Op een gelijkaardige manier is gebleken dat vele Chinese consumenten ooit hun eerste smartphone hebben gekocht zonder voordien eigenaar van de traditionele vaste telefoonverbinding te zijn geweest.

Toerisme

Nochtans is China heel lang, zelfs tot de recente decennia, een maatschappij gebleven die vooral met cash geld functioneerde. Kredietkaarten hadden slechts een bescheiden aandeel op de Chinese betaalmarkt. Anderzijds kan worden vastgesteld dat 60 procent van de Chinese internet-gebruikers aankopen met hun smartphones betalen.

Nagenoeg alle aankopen die de Chinese consument doet, kunnen cashloos worden betaald. Dat geldt ook voor snacks die langs de straat door marktkramers worden verkocht.

Bovendien wordt erop gewezen dat de cashloze platformen ook in het toerisme hun impact laten voelen. In vele Zuidoost-Aziatische landen wordt een toegang geboden tot Chinese betaalplatformen zoals WeChat en Alipay. Zelfs in Europa wordt op deze services beroep gedaan.

Waarnemers merken op dat ook weinig Chinese consumenten zich in het openbaar zorgen maken over de sterke greep die de overheid op de ecommerce heeft, net zoals ook sociale media intensief worden gecontroleerd. (mah)