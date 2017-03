Terwijl Amerika’s geduld met Noord-Korea op raakt, loeien in Japan de sirenes

“Het Amerikaanse ‘strategische geduld’ met het regime in Pyongyang is opgebruikt en we bekijken een reeks mogelijkheden – militaire acties inbegrepen – tegen Noord-Korea.”

De bloedstollende uitspraak komt van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. De voormalige baas van Exxon Mobil is op bezoek in Zuid-Korea en verdedigde er de installatie van het THAAD-anti-raketsysteem (Terminal High Altitude Area Defense), een Amerikaans raketschild waarmee in tijden van oorlog inkomende Noord-Koreaanse raketten kunnen worden onderschept. De ontplooiing van de THAAD is overigens zeer tegen de zin van China, dat de projectielen als een bedreiging ziet voor het eigen kernwapenarsenaal. Algemeen verwacht wordt dat Amerika China de zwarte piet inzake de problemen met Noord-Korea wil toeschuiven.

Economische sancties hebben nog nooit een regime omvergeworpen

De Global Times, een Chinese krant die dichtbij de Communistische Partij aanleunt, schrijft in een editoriaal dat het uitvaardigen van economische sancties tegen Chinese bedrijven die zaken doen met Noord-Korea een vergissing van formaat dreigt te worden:

“Beijing is even zeer als Washington en Seoel tegen het Noord-Koreaanse kernprogramma gekant. […] Maar China zal geen sancties uitvaardigen die het Noord-Koreaanse kernprogramma omvormen tot een straf voor het Noord-Koreaanse volk. […] De extreme isolatie door de internationale gemeenschap is er niet in geslaagd Pyongyang op de knieën te dwingen. Zelfs indien China de banden met het land doorknipt, zal dat geen enkel verschil maken. Washington doet er goed aan te beseffen dat nooit in de geschiedenis sancties een regime hebben omvergeworpen.”

Bombarderen, toestemmen of onderhandelen.

Drong dezelfde krant eerder deze week nog aan op onderhandelingen (‘De kans op oorlog neemt toe‘), dan kreeg het daarvoor eerder deze week in een opiniestuk in de New York Times de steun van de bekende Amerikaanse schrijver Thomas Friedman:

“Het [conflict] heeft nu het punt bereikt waarop er 3 nog maar mogelijkheden zijn: slecht, slechter en slechtst. Of zoals Litwak ze [in zijn boek ‘Preventing North Korea’s Nuclear Breakout’] omschrijft: bombarderen, toestemmen of onderhandelen. Noord-Korea’s nucleaire sites bombarderen brengt het risico van een tweede [mogelijk nucleaire] Koreaanse oorlog met zich mee, met meer dan 1 miljoen doden. […] De tweede optie, toestemmen, betekend dat deze schurkenstaat een nucleaire wereldmacht wordt die overal kan toeslaan. “Dus blijft enkel onderhandelen over,” aldus Litwak.”

In Japan loeien de sirenes

Japan is ondertussen begonnen met evacuatie-oefeningen voor burgers. In Oga, een vissersdorp in het noorden van het land, loeiden deze week voor het eerst in de geschiedenis de sirenes. Dit alles als gevolg van een Noord-Koreaanse test waarbij 4 raketten werden afgeschoten. Eén daarvan landde in zee op zo’n 200 km van Oga.